В этом году обещают особенно долгий салют

Власти Ярославля анонсировали программу новогодних гуляний. В мэрии пообещали самый долгий новогодний салют. Он будет длиться целых 12 минут. Правда, за чей счёт устроят представление, власти не рассказали. В предыдущие годы на праздники искали спонсоров, готовых устроить салют над городом. Как будет в этом году, пока придумывают.

Также в этом году снова откроется большая ярмарка на Советской площади.

— На территории ярмарочного городка разместятся домики-шале, в которых рестораны и кафе города организуют горячее питание с традиционными новогодними угощениями, уличной едой, горячими согревающими напитками, — опубликовал сообщение в соцсетях заместитель мэра Алексей Торопов. — На ярмарке можно будет купить новогодние сувениры, а также изделия народных художественных промыслов и ремесел, а городской парк культуры и отдыха разместит на площади шесть каруселей для детей и взрослых.



Также власти пообещали ярославцам устроить новогодний сюрприз.