Сейчас Данила Бедяев работает ведущим на радио «Эхо Москвы — Ярославль»

Ещё один претендент на мэрское кресло появился в Ярославле. О своём желании побороться за должность градоначальника заявил ярославский радиоведущий Данила Бедяев. Он заверил, что завтра принесёт свои документы в муниципалитет для участие в конкурсе и попытается в неравной борьбе выиграть его. А мы уже взяли у него экспресс-комментарий:



— Ты правда считаешь, что мэром может стать кто-то другой, кроме нынешнего и. о. Владимира Волкова?



— Политика, которая сегодня реализуется в Ярославле, приведет город в тупик. Другого способа повлиять на эту политику, кроме того, чтобы требовать изменений, заявлять об этом максимально громко и открыто, просто не существует. Выборов в привычном смысле этого слова, конечно, не будет. Я для себя решил, что надо иметь смелость даже в таких неравных условиях, в рамках этой конкурсной процедуры показать, что есть другая программа, другой путь развития. Вот поэтому я выдвигаюсь и собираюсь принять участие в конкурсе на пост мэра Ярославля.



— Чем ты можешь быть полезен Ярославлю, если сядешь в кресло главы?



— Проблем у города много. Неэффективные расходы и постоянная смена мэров завела город в долговую яму, годовой доход сравнялся с долгом бюджета. Мэрия должна начать экономить с себя, убрать неэффективных исполнителей, вместе с горожанами посмотреть, как расходуются средства. Я обещаю как будущий мэр ездить на своей машине на работу, никаких привилегий за счет налогов людей, так будет во всей мэрии. Обязательно озвучу программу: там будет транспорт, дороги, строительство, решения в большинстве сфер жизни города. Максимальная открытость в работе с горожанами и больше демократии! Уж этому-то меня научила работа в политике и на радио.



Данила Бедяев родился в 1986 году в Иванове, окончил школу-лицей № 30, проходил службу по призыву, окончил Российскую академию народного хозяйства и государственного управления по специальности «государственное и муниципальное управление», является выпускником международных образовательных программ. С 2007 года занимается политической деятельностью: был членом партии «Союз Правых Сил», координатором движения в защиту прав избирателей «ГОЛОС», возглавлял Ивановское региональное отделение партии «Яблоко», с 2017 года переехал в Ярославль по семейным обстоятельствам, работает ведущим на радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль», был автором участия Ярославля в международном конкурсе городов «Молодежная Столица Европы» — добился попадания города в финал.



Первым на участие в конкурсе, где будут бороться за мэрское кресло, заявился бывший заместитель главы Рыбинска Александр Бокарев. Также о своём желании побороться за кресло градоначальника заявляли и. о. мэра Ярославля Владимир Волков, бывший заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко и экс-депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

