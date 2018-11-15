Мы взяли на обед рыбный суп, макароны с рыбной котлетой и компот

Вчера депутат Государственной думы России Александр Хинштейн выложил фото из столовой, где обедают народные избранники, их помощники и сотрудники думского аппарата. И понеслось.



— Цены — самое-то для «буржуйских» зарплат, — стали возмущаться россияне. — Поди-ка для отчётности специально подставные меню и обед сфотографировали.



Загудели и в Ярославле. Особенно острым вопрос встал из-за того, что власти предложили увеличить стоимость школьных завтраков, а льготы, наоборот, урезать.



— Им до простых людей дела нет, — стали ругать чиновников и депутатов пользователи социальных сетей. — Свои-то животы они не такой едой набивают.



А какой? Этим вопросом мы задались и пошли обедать — в столовую ярославских областных депутатов.

Съели всё



В 13 часов в думской столовой смотреть в меню бесполезно — уже всё съедено

Просто так зайти с улицы в думу, чтобы пообедать, нельзя. Не пустят полицейские на вахте. Столовая здесь обслуживает только сотрудников и тех, кто к ним приходит. Да и замаскировали её неплохо — вход находится за непримечательной белой пластиковой дверью с табличкой «Служебное помещение». Правда, по запаху найти это место оказалось несложно.



Цены здесь оказались невысокими. Но сказать, что они совсем копеечные, нельзя. Например, рыбный суп здесь стоит 60 рублей, а порция макарон с жареной рыбой обойдётся в 110 рублей.



— У вас есть всё, что в меню написано? — спросил я у раздатчицы.



— Нет, что вы! — удивилась она. — Уже 13 часов.



Нормально. Управились за обеденный час.



Цены в думской столовой не копеечные, но всё же невысокие

— Мне бы что-нибудь попроще, без наворотов, — попросил я. — Щи, пюре с котлетой и компот.



— Суп только рыбный остался, есть макароны и по одной порции котлеты куриной или ёжиков.



Странно, половины из «остатков» вообще нет в меню. Ну ладно. Взял рыбный суп, макароны с куриной котлетой и компот.



— 175 рублей, — отчеканила раздатчица, которая внезапно превратилась в кассира.



— А можно чек? — протянул я деньги.



— Нет, нельзя. У меня и кассового аппарата нет. И не было никогда.



«У нас всё из ресторана»



Вот так выглядит ресторанная еда в Ярославской областной думе

Похоже, что мне достался налогонеоблагаемый обед. Надеюсь, он будет вкусным.



Суп действительно оказался неплохим — в бульоне плавают ровные кусочки рыбных консервов, картошки и даже небольшие ломтики помидора. Сверху немного посыпано зеленью.



А вот второе оказалось, мягко говоря, не очень: макароны засохшие, котлета заветренная и всё холодное. Но если запивать компотом, то ничего, съесть можно.



— Так себе макарошки у вас, — возвращаюсь к раздатчице-кассирше. — Уж не «Комбинат социального питания» ли вам это привозит.



— Нет, нет. Что вы. У нас знаете откуда еда? Из правительства Ярославской области.



— У вас всё то же самое, что и там что ли?



— Один в один. Только там кассовый аппарат есть.



— Неужели в правительстве свои повара? Поди-ка всё равно откуда-нибудь привозят.



— Вся еда ресторанная. Из ресторана «Волга» привозят (в ресторане эту информацию подтвердили. — Прим. ред.). Потому, наверное, и не такая дешёвая, как могла быть.



Чиновники направо, другие — налево



В общей столовой мэрии придётся постоять в очереди

У мэрии и у муниципалитета Ярославля столовая, на первый взгляд, попроще. Туда зайти может каждый желающий. Многие горожане знают об этом и ходят туда — можно пообедать на месте, а можно и с собой в контейнере унести.



— Кормят там хорошо и недорого, — поделился мнением посетитель столовой Михаил Ковров. — Я почти каждый день сюда хожу.



Цены от думской столовой отличаются ненамного. Меню разное, но, например, пирожок с яйцом в первой столовой обойдется в 15 рублей, а тут — в 17.



Посетители расхваливают еду из мэрской столовой

Не все знают, но это только одна из трёх столовых мэрии. Для сотрудников есть другой вход: не с улицы, а изнутри. Через ту дверь можно попасть в помещение по другую сторону от кухни. Там и столики с белыми скатертями, и еду принесут прямо за стол и, естественно, поднос за собой выносить не нужно. А вот цены и меню те же самые.



А ещё чуть дальше есть ВИП-столовая, где платить вообще не нужно. Там, конечно, и меню совсем другое и попасть туда не просто. Мы уже рассказывали о ней, когда обедали там с экс-мэром Ярославля Владимиром Слепцовым.



А у нас всё по-простому



Меню, доступное любому ярославцу

Заглянул я и в самую обычную столовой на «Красном Маяке», куда может зайти любой желающий. Честно говоря, мне показалось, что здесь намного приятнее, чем в общей столовой мэрии. По крайней мере, очередь здесь из четырёх человек, а не из пятнадцати. Да и столики почище.



Цены отличаются не очень сильно — что-то чуть дешевле, что-то чуть дороже. Но, например, тот же пирожок с яйцом здесь стоит уже 19 рублей. А геркулесовая каша, которая в столовой мэрии стоит 28 рублей, здесь обойдётся в 34 рубля. Правда, здесь и порция побольше.



«Мы туда не ходим»



Мы решили поинтересоваться у самих депутатов, нравится ли им еда в думской столовой.

Илья Тедеев, «Единая Россия»:



— В думской столовой обедал всего один раз. Во время перерывов заседаний там попросту места не хватает. А когда я работаю в округе, то и обедаю где-то там, не ехать же специально в думу.



Алексей Филиппов, КПРФ:



— Вообще никогда не хожу туда. Я обедаю в столовой медицинской академии. Если там не покупать всякую вырезку, а купить суп, пюре с бризолью и компот, то в сто рублей уложишься.



Сергей Хабибулин, «Справедливая Россия»:



— Как-то побывал я там и больше не хочу. За те же деньги вкуснее и в более комфортных условиях можно поесть почти в любом городском кафе, если заказать комплексный обед или бизнес-ланч.



Андрей Потапов, ЛДПР:



— Я предпочитаю домашнюю еду, поэтому обед ношу с собой на работу в контейнере. У меня супруга прекрасно готовит. К тому же это намного дешевле, чем питаться в столовой.

