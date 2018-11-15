Машины столкнулись рядом с Туношной

Сегодня около восьми часов утра на трассе М-8 в районе посёлка Туношна «Рено-Сандеро» вылетел на встречку и лоб в лоб врезался в автомобиль «Лада-Калина», в котором ехала семья.





— 38-летний водитель иномарки был пьян, — рассказали в пресс-службе полиции.



В аварии пострадали двое детей, которые ехали в «Ладе». Они получили сотрясение, черепно-мозговые травмы и ушибы.



— 4-летний мальчик и 7-летняя девочка доставлены в больницу, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.



На пьяного водителя составлен административный протокол за пьяную езду, а также возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».



Накануне вечером лобовое столкновение произошло в Ярославле на улице Промышленной. Спасателям пришлось доставать людей из раскуроченной машины.

