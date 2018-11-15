Бомж Александр очень благодарен неравнодушным ярославцам

Ярославского бомжа Сашу, которому помогали всем городом, избили неизвестные люди. Об этом сообщили местные блогеры ютьюб-канала «Блог Бро». Именно они первые начали помогать бездомному: купили ему еды и поставили эксперимент: сможет ли он снова вернуться к нормальной жизни.

— Мы должны были встретиться с ним еще во вторник, — рассказал блогер канала Виталий Бортяков. — Каждый день проезжали мимо остановки «Мукомольный переулок», где он обычно нас ждал, но его всё не было. Потом нам написала подписчица. Она нашла его побитым у KFC на Комсомольской. Он рассказал нам, что его били какие-то мужики ключами по голове. Пробили ему голову, поэтому ему пришлось отлёживаться где-то.

Александр так и не рассказал, где ночевал и мылся. Только пожаловался, что зимой ему проблематично стирать одежду: летом он стирает вещи прямо в Которосли.



— Вчера мы ему передали куртку и зимние ботинки от наших подписчиков, а ещё накупили продуктов на 1200 рублей. Он огромное спасибо всем передал. Правда, ещё перчатки и шапка нужна, — говорит блогер.



Ребята договорились встретиться с Александром во вторник. Они привезут ему мыло и шампунь, чтобы мужчина привёл себя в порядок. Ярославские ютьюберы даже договорились с парикмахером из барбершопа, который пообещал стильно подстричь Александра.



Бездомный мужчина хочет изменить свою жизнь. После общения с блогерами он устроился на подработку на ферму.

Ребята также предложили бездомному обратиться за помощью в дом ночного пребывания, где таким же людям без крова дают возможность бесплатно переночевать. Но Александр сказал, что ему проще обитать на улице. В ближайшее время блогеры восстановят бездомному паспорт и пенсию.