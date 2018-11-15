С октября за вывоз мусора платят по-новому

Жители Ярославля жалуются на двойные квитанции и высокую стоимость за вывоз мусора. Проблему обсудили на заседании муниципалитета. Выяснилось, что начисления производятся по нормативу на всех, прописанных в помещении людей, если никто не прописан, то на собственника жилья, а если у человека несколько домов или квартир, то и платить он должен за вывоз мусора во всех своих помещениях независимо, живёт там кто-то или нет. С такой позицией согласились не все депутаты. Олег Ненилин на своей странице в фейсбуке обратился к «Хартии» и правительству области с просьбой изменить свою позицию по начислениям.



— В продолжение «мусорной темы» хочу публично обратиться к «Хартии» и департаментам правительства Ярославской области с настоятельной просьбой изменить свою правовую позицию в отношении многократного начисления платы за вывоз ТКО в случаях, когда жители Ярославской области имеют несколько объектов недвижимости, не используемых для постоянного или временного проживания, — написал Олег Ненилин.



Депутат утверждает, что, по постановлению правительства РФ, жители должны платить, только если постоянно или временно проживают в помещении.



— Временное неиспользование собственником помещения является основанием для освобождения от обязанности платить за услугу по обращению с коммунальными отходами, — уверен депутат.



С октября ярославцы стали по-новому платить за мусор. О тарифах рассказали в правительстве Ярославской области.

