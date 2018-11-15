За последние годы медведей в Ярославской области стало больше в два раза

В Ярославской области за год на 14% увеличилось количество бобров, 23 тысячи 89 этих животных сейчас живут на территории региона. Диких зверей пересчитали перед началом охотничьего сезона. Специалисты утверждают, что рост популяции постоянный и происходит из-за того, что на них почти не охотятся.



Увеличилось в лесах и количество медведей.



— До 2010 года включительно численность этого вида диких животных в Ярославской области колебалась в районе пяти-шести сотен особей, — рассказали в правительстве области. — В 2018 году количество медведей достигло 1364.



Такое увеличение числа косолапых связывают с высокой стоимостью охотпутёвки. Что касается барсуков и выдр, то их количество в регионе на уровне прошлого года — 1210 и 1354 особей.



В октябре медведь напугал пенсионерку. После встречи с диким зверем женщина поняла, что потерялась в лесу.

