В продуктовом магазине нашли множество нарушений

За грубые нарушения санитарных норм судебные приставы на 30 суток закрыли продуктовый магазин в Переславском районе.



— Специалистами Роспотребнадзора установлено, что в магазине продавали сигареты, хотя он расположен рядом с учебным заведением, кондитерские изделия хранили рядом с коробками, в которых был немытый картофель и сырые яйца, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Проверка также выявила и другие нарушения санитарных норм и правил: подносы с пирогами были выставлены рядом с размороженной рыбой, напитки и соки хранились в туалетной комнате, рядом с умывальником и унитазом, продавцы работали без головных уборов, а по магазину бегала кошка.



В суде владелец магазина только частично признал вину, заявив, что продавцы сами виноваты, кошка не его, а продукты были на полу, потому что их только привезли и работники не успели ещё разобрать товар. Тем не менее суд признал предпринимателя виновным и приостановил деятельность магазина на 30 суток.



Недавно приставам пришлось столкнуться с мужчиной, который сначала отрицал их существование, а потом с друзьями шумной компанией пришёл отстаивать свои права.

