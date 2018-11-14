Главный нарколог уверен, что молодежь неспособна принять осознанные решения в отношении алкоголя

В Ярославской области хотят поддержать федеральную инициативу: повысить возраст продажи спиртного с 18 до 21 года. Главный нарколог региона обосновал, почему 18-летним не стоит доверять самостоятельную покупку алкоголя.

— 18-летние молодые люди не в состоянии принять осознанное решение в отношении употребления алкоголя, многие из них употребляют под влиянием своих сверстников, не думая о негативных последствиях, — считает главный нарколог Ярославской области Александр Волков. — Известно, что полностью физиологически, психологически и социально человек формируется к 20–25 годам. Поэтому привнесение в организм такого мощного токсического фактора, как алкоголь, нарушает это развитие. Организму труднее справляться с отравлением, больше шансов на развитие хронических болезней. Незрелый организм быстрее привыкает к спиртному и риск деградировать у молодежи выше.



С ним уже согласились члены региональной общественной палаты. Так, например, общественник благотворительной организации «Здрава» Пётр Губочкин считает, что демографический кризис и молодежная преступность напрямую связаны с алкоголем. Общественная палата теперь планирует устроить обсуждения с ярославцами на эту тему, собрать предложения, как ещё занять молодёжь, чтобы ей не хотелось выпивать.