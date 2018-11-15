Руслан Маслов предлагает родителям создавать общественные советы, чтобы следить за питанием детей в школах

Проект «За школьное питание» образовался три месяца назад. Его организатор — институт отраслевого питания в Москве (его профессора, например, разрабатывали питание для российской армии). Организация является партнёром всемирной продовольственной программы ООН. С Русланом Масловым, корреспондентом проекта, говорим сегодня о наболевшем — школьных завтраках. Сейчас предлагается отменить 50%-ную льготу за завтраки, а также увеличить их стоимость с 40 до 50 рублей. То есть вместо 20 рублей теперь завтраки будут обходиться в 50 рублей. И если уж придется платить больше, то хотелось бы быть уверенными, что дети в школе едят что положено.

— Руслан, зачем был создан ваш проект?



— Ярославская область стала пилотным регионом, в котором реализуется такой проект. Его суть: сделать систему организации школьного питания более прозрачной, чтобы родители понимали, что едят их дети.

— Как родители могут это контролировать?

— Можно просто сходить в школьную столовую или обратиться к классному руководителю или к директору. По закону об образовании, вам должны дать всю информацию о том, чем питается ваш ребенок. В школе должно быть примерное меню на две недели. Если вам что-то не понравилось в меню, если еда показалась кислой, вы можете пожаловаться, например, в Роспотребнадзор. Или можете обратиться к нам, мы вместе с вами попробуем понять, что с питанием в вашей школе так или не так.

— То есть родители могут попробовать всё на вкус?

— Попробовать, может, и не дадут, но как минимум дать просто посмотреть, что происходит в столовой, вам должны. Можно прийти к директору и сказать: «Пустите меня в столовую, я хочу знать, чем кормят моего ребёнка». В меню указывается количество белков, жиров, углеводов, витаминов и макро- и микроэлементов. Вы можете всё это выписать и сравнить с нормами СанПиНа. Может быть так, что по нормам все хорошо, но еда холодная. Тогда можно договориться просто выставлять её попозже. На такие моменты администрация школы может повлиять.

— А если не пускают в школу?

— Не бойтесь жаловаться. Я разговаривал с директорами школ — для них проверки Роспотребнадзора очень болезненны. Крайний случай — прокуратура. Это уж вообще серьёзное дело. Есть еще у нас институт качества сырья и пищевых продуктов. Если вам кажется, что с качеством продуктов есть проблемы, можно обратиться туда.



Главное, не есть в сухомятку. Тем более в школах дают вкусный компот.

— Пишет нам Юлия Митрофанова: «Многие дети отказываются есть. Выйдут из школы, получив знания и дополнительно гастрит».

— Не только гастрит. Я даже с собой принес цифры по «школьным» заболеваниям. Всего в области — 130 тысяч школьников. Ортопедические патологии (сколиоз, плоскостопие, зачатки артроза) есть у 23,5 тысячи детей от 7 до 14 лет и ещё у почти восьми тысяч детей от 15 до 17 лет. Получается, проблемы со здоровьем — у каждого четвертого ребёнка. И тот же сколиоз ведь зависит не только от того, что ребёнок неправильно сидит. В организме может просто не хватать кальция. И ведь во многих школах области не соблюдаются нормативы по кальцию (примерно в два раза занижена норма). Ещё одна проблема — переизбыток сахара в меню (в некоторых в три раза больше нормы). Врачи говорят — если десять лет назад дети вообще практически не болели сахарным диабетом, то сейчас счёт больных детей идёт на тысячи. Грубо говоря, в каждой параллели есть ребёнок, у которого есть предрасположенность к этому заболеванию. Конечно, это все зависит далеко не только от школьного питания, но и оно играет в этой грустной статистике свою роль.

— Много вопросов о том, что дети сейчас едят всухомятку. Сосиски в тесте, ватрушки, булки… Нужна ли такая еда в школе?

— В ватрушке с творогом вообще ничего плохого нет. А вот по сосискам… Тут надо понимать, что это за условная сосиска. Если сосиска, соответствующая определенному ГОСТу, — вопросов нет. Если это специальная сосиска для детского питания — еще и лучше. Вопрос, какое задание дают подрядчику, снабжающему школу едой. По санитарным нормам, в рационе должно быть мясо — хоть говядина, хоть крольчатина. И сосиски тоже под это понятие подходят. А у нас до сих пор школьный обед стоит 40 рублей. Какие сосиски ты сможешь купить, чтобы уложиться в норму, — качественные или не очень? Большой вопрос. Насчёт буфетов, где продают булки: врачи скептически относятся к тому, что дети там едят (да ещё всухомятку, ведь в буфетах нет напитков на разлив). Но дети упорно это делают. Почему? Есть такое мнение — еда, точнее её подача, устарела. Каша «Дружба» — что это для современного ребенка? Он такое есть не захочет как минимум из-за названия. Надо модернизировать меню. Назовите овсяную кашу «Мюсли» — и ребёнок уже будет смотреть на блюдо иначе. И если будет наедаться «базовым» завтраком, ему меньше будет хотеться идти еще и в буфет. Кроме того, можно было бы в дополнение к завтраку сделать такой экспресс-перекус. Например, стакан сока плюс ватрушка. Тогда буфет вообще не нужен будет. И для здоровья это будет полезно и дешевле для родителей.

Вы всегда можете сами проверить, чем кормят вашего ребенка

— Жанна Третьякова пишет: «Может, родителям контролировать, что дети едят вне школы, а не сваливать вину за больные животы детей на столовые?».



— Да, это, разумеется, необходимо. Вообще, в обязательном порядке ребенок ещё перед школой должен что-то съесть дома. Потом он ест в школе, и затем ещё ужин дома. Но дать ребенку зачатки правильного питания хотя бы в школе — это правильно. Если у родителей не всегда на такое воспитание есть время, то пусть оно начнется со школьной столовой.



— Пишет Надежда Жильцова: «В сельских школах питание намного лучше, чем в городских. Почему?».

— Я бы так однозначно не утверждал. Мы изучили пять сельских школ — и те, которые кормят сами, и те, которые кормят через подрядчика. И не везде питание лучше. Возможно, дело в том, что там не всегда есть нормальные технологи. Плюс здесь перекос из-за одинакового финансирования школ, которые работают и по аутсорсингу, и без него. В итоге сейчас те школы, что готовят сами, имеют возможность больше тратить на продукты. Логично, что чем больше можешь тратить на продукты, тем выше должно быть качество. Но, повторю, это больше перекос системы, чем правило, что на селе должно быть лучше.







— Жаловаться на работу школьной столовой можно, но, будем честны, — только в теории. Не каждый родитель захочет скандалить со школьной администрацией.

— Отстаивать интересы ребёнка вы всегда имеете право. Но в идеале я бы предлагал формировать общественный совет — родителей, экспертов — который работал бы при департаменте образования. Он бы оперативно доносил информацию о питании детей. Если вам интересна эта тема, можете обратиться ко мне в соцсетях, я подскажу, что и как можно сделать.