По Ярославлю пустят надземное метро: сколько будет стоить и как поедет

Масштабный транспортный проект придумали для Ярославля в Северной пригородной пассажирской компании. В столице региона может появиться сеть городских электричек и электричка болельщика. 76.ru выяснил, как это будет выглядеть, и сколько будет стоить проезд.



Электричка болельщика



Когда собираются запустить: 2019-й.

Как будет ездить: Заволжский район — станция «Полянки», шесть остановок в пути.



Болельщикам предложат альтернативный вариант уехать из ледового дворца

Эта идея возникла после того, как все устали стоять в пробках после хоккейных матчей «Локомотива» на Московском проспекте. Ярославцы обожают хоккей, а потому ледовый дворец всегда заполнен почти десятью тысячами болельщиков. После матча почти невозможно вызвать такси, долго приходится стоять и на остановке, чтобы влезть в свою маршрутку.



— Мы разработали предложение — после каждого матча подаются два поезда с интервалом в 20 минут. Один поезд может забрать около 1000 человек, — рассказал первый заместитель генерального директор Северной пригородной пассажирской компании Андрей Шеленков. — Предполагаем, что цена на электричку будет не выше проезда в общественном транспорте. Сейчас обратились к мэрии с просьбой благоустроить территорию вокруг станции «Полянки», где всё заросло кустарником, и сделать там пешеходную дорожку. Указатели к станции мы берём на себя.

Электричку хотят запустить уже в следующем году. Планируется, что поезда будут подавать исключительно к массовым мероприятиям, не только спортивным.



В мэрии Ярославля ответили, что идея хорошая, но никаких запросов по ней ни в городскую администрацию, ни в территориальную пока никто не получал.

Сеть городских электричек



Когда собираются запустить: 2022-й.

Как будут ездить: электрички будут курсировать через весь город, в том числе по путям заводов в черте города.



Этот проект уже частично запустили, когда продлили маршруты девяти пригородных поездов: по даниловскому направлению, до Нерехты, Филино — Александров. Все они теперь следуют через город, то есть вполне можно из-за Волги в центр приехать на электричке.



— Остались не охваченными Дзержинский район и Резинотехника. В планах пустить пассажирские электрички по ж/д веткам, которые сейчас активно не используются: подъездные пути завода «Филино» на Резинотехнике и пути «Мостоотряда» от станции Молот через всё Брагино. Нужно построить больше 10 платформ-остановок, привести пути в порядок, провести электричество. На этот проект, по предварительным оценкам, нам необходимо два миллиарда рублей, — рассказал Андрей Шеленков.

Деньги огромные. Получить их планируют частично от инвесторов, частично из бюджета Ярославской области.



Также железнодорожники ведут переговоры с департаментом регулирования тарифов по поводу цены на городские электрички. Сейчас пассажиры платят за каждый километр дороги по 3 рубля 10 копеек. Кто-то ездит по городу за три рубля, а кто-то за 60. В пригородной пассажирской компании хотят установить единый тариф в 23 рубля — как проезд на троллейбусе.

