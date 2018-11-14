Вместе с бельем в комоде нашли запрещённые вещества

В Ярославле поймали 26-летнюю женщину, которая сбывала наркотики. Девушка попалась с поличным: сотрудники правоохранительных органов с собаками устроили обыски в её квартире. Ранее подозреваемую задержали возле одного из подготовленных ею тайников с наркотиками.



— В нем обнаружено не менее 56 граммов героина. Тайник располагался возле одного из подъездов дома на проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля. В ходе личного досмотра у женщины изъяты еще два свертка с порошком белого цвета. Установлено, что в них находилось около 80 граммов героина, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



После полицейские нагрянули к женщине на съемную квартиру. Там они изъяли более 315 граммов героина. Все вещества были расфасованы и подготовлены для распространения путем «закладок». Правоохранительные органы рассказали, что женщина совсем недавно переехала в Ярославль и жила одна.



На женщину возбудили дело за незаконное производство и сбыт наркотиков. Расследование продолжается.

