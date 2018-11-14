Ограждения поставили из-за чиновников-автохамов

На Советской площади в Ярославле сегодня рабочие срезают заборы-колышки, которые появились тут прошлой весной. Ярославцы сразу же сравнили площадь с военным плацем — такие ассоциации вызывало новое ограждение.

Тогда, в марте этого года, решение установить столбики по периметру площади принял губернатор, почитав соцсети. В Faсebook ярославский краевед Ян Левин возмущался, что чиновники обнаглели и запарковали Советскую площадь.

— Начинается подготовка к монтажу всей площади к новогодним торжествам. Вчера прошло установочное совещание, на котором был обозначен план расстановки катка, ярмарки, качелей и каруселей. В этом году не будет только резиденции Деда Мороза, — рассказали чиновники.

Бесплатный каток на Советской площади откроют 25 декабря.