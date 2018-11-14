«Ibiza не про какашки»: создатели скандального клипа с Киркоровым и Басковым объяснились перед Дудём

Клип Ibiza с участием Киркорова и Баскова шокировал миллионы россиян

В интернете опубликовали свежий выпуск «вДудь» — программы известного российского журналиста и блогера Юрия Дудя. В нём ведущий берёт интервью сразу у трёх известных юмористов. В беседе с Александром Гудковым о его проектах речь зашла о клипе про шоу «Лига плохих шуток».



— Мы быстренько за день его придумали и за полдня его сняли, — рассказал Гудков. — Делали это в ботаническом саду, который за Останкино.



Именно в этом месте Юрий Дудь и встретился с ярославскими ребятами Григорием Шатохиным и Вадимом Селезнёвым, которые участвовали в создании клипа. Они рассказали, как происходил процесс.



— Вот по этой дорожке он катался, вот здесь бухали мужики, поэтому мы отошли, столик стоял в этом месте, ну а танцы были чуть подальше — в чащобе, — рассказали парни.



Поговорили они и про скандальный клип Гудкова с участием народных артистов России Филиппа Киркорова и Николая Баскова Ibiza. В ролике усатые Филя и Коля, тусуясь на курорте, расстреливают из лазеров Годзиллу, обливают друг друга фекалиями и делают ещё много вещей, которые миллионам россиян показались противными.



— Самое главное для меня, что этот клип нравится моей маме, — говорит Григорий Шатохин. — Пересмотри этот клип пять раз, и он тебе понравится. Почему людей коробит наличие фекалий в кадре? Ibiza не про какашки, а про противостояние двух артистов, которые стали животными из-за своего тщеславия.



— Когда я увидел, что дизлайков больше, чем лайков, то вспомнил стихотворение Редьярда Киплинга «Заповедь»: «Владей собой среди толпы смятенной, тебя клянущей за смятенья всех. Верь сам в себя наперекор вселенной, и маловерным отпусти их грех». Можно идти с этим стихотворением по жизни и ничего тебя не тронет никогда, — добавил Вадим Селезнёв.



Григорий Шатохин и Вадим Селезнёв — юмористы из Ярославля, участники команды КВН DasISTfak’t. В Москве работают над созданием контента для «Вечернего Урганта» и других популярных на всю страну проектов. Кроме этих двух парней в свежем выпуске «вДудь» засветился и известный многим ярославцам музыкант Дима Нова из группы «КРЕМ СОДА».

