Лучшая подруга девушки поделилась своей версией случившегося

Скандал в одной из ярославских школ, где учителя обвиняют в интимной близости с 15-летней ученицей, облетел всю страну. Ситуация непростая — 19-летний учитель физкультуры сходил в гости к школьницам. Что там было в тот вечер? До сегодняшнего дня была скупая информация. Сегодня порталу 76.ru свою версию рассказала подруга той самой школьницы. Девушка была в тот вечер в квартире.

Кристина (имя изменено. — Прим. ред.) говорит, что в конце сентября она вместе со своей 15-летней подругой сидела в квартире. В этот вечер мамы не было дома и девушки решили устроить «вписку»: позвали симпатичного учителя. Руслан (имя изменено. — Прим. ред.) пришёл на квартиру вместе со своим другом около одиннадцати часов вечера. У парней, говорит Кристина, был с собой алкоголь. Всю ночь молодые люди веселились и выпивали.



— Его друг начал ко мне приставать, но я его послала. А Алёна (имя изменено. — Прим. ред.) переспала с физруком. Я пыталась её отговорить, но она не слушала меня. Она любила его, а он её нет, — рассказывает лучшая подруга девушки.



А дальше отношения не сложились. Подруга девушки считает, что та, разозлившись, разболтала всей школе о произошедшем с учителем. Наконец сплетни дошли до классного руководителя Алёны. Та тут же сообщила об этом инциденте маме девочки. Мама-то и подала заявление в полицию на физрука.



— Пишут, что мама Алёны якобы хочет забрать назад заявление — всё вранье! Она ненавидит Руслана, — рассказывает Кристина.



Мать отказалась от своей дочери: эта выходка стала последней каплей

Сейчас Алёна, по словам подруги, находится в доме-интернате для сложных подростков. Алёна и её подруга несколько месяцев состоят на учете детской комнаты полиции.

Сам молодой учитель в свою защиту что-либо говорить отказывается.



— Не могу ничего сказать, — ответил он на запрос редакции. На предложение предоставить ему площадку для высказывания своей версии происходящего ответил коротко: «Не понадобится».



Бабушка защищает своего внука и считает, что девушка и её мама попросту хотят содрать с Руслана денег:



— Он очень хороший, тихий парень. Не пьет и не курит. Профессионально футболом занимается. Эта девушка и её мама денег хотят с него содрать, — считает женщина.



В школу 19-летний Руслан пришёл работать учителем физкультуры в сентябре. Молодого человека, только что закончившего ярославский колледж и не имеющего стажа работы, пристроила бабушка. Она сама 45 лет проработала в этой школе учителем математики. Но об учениках отзывается не очень лестно:



— Мальчишки там хорошие, а девки испорченные, курилки. И на перемене сидят на коленках у парней. Понимаете, это школа для тех детей, с которыми не могут справиться в обычной дневной школе, — категорично настроена бабушка.



В школе персонал отзывается о молодом педагоге без возмущений:



— Нормальный был парень. Работал тут с сентября. На той неделе уволился, — рассказали сотрудники школы.



Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и свою вину признаёт. По словам бабушки, внук сильно переживает после всего случившегося и сутками сидит дома.

— Он весь дрожит, ничего не ест. Даже гулять сейчас не выходит. Я сильно переживаю, даже ногу парализовало от нервов. Сын говорит, что все разрулит. Я уверена: внук не виноват. По дурости попал, — считает бабушка.



Напомним, история о интимной связи 19-летнего учителя физкультуры с 15-летней ученицей всплыла, когда мама девушки написала заявление в полицию. Всё происходило по обоюдному согласию, но Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Если суд докажет вину учителя, ему грозит срок до четырёх лет.

