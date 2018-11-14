Водитель «Лады» был не в себе

В Рыбинске водитель на «Ладе» устроил ДТП на проспекте 50 лет Октября. Всё произошло накануне около 19:30.

«Лада» затормозила уже в «Мазде». В аварии есть пострадавший: 28-летняя пассажирка иномарки получила ушибы.

— Водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в региональном ГИБДД.

Теперь мужчину ждёт лишение прав.