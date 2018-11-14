Он был неадекватен: в Рыбинске водитель на «Ладе» смял зад «Мазде»
14 ноября 2018 12:30
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В Рыбинске водитель на «Ладе» устроил ДТП на проспекте 50 лет Октября. Всё произошло накануне около 19:30.
«Лада» затормозила уже в «Мазде». В аварии есть пострадавший: 28-летняя пассажирка иномарки получила ушибы.
— Водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в региональном ГИБДД.
Теперь мужчину ждёт лишение прав.
Фото: Управление ГИБДД по Ярославской области
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