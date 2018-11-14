Черепаху сложно заметить на фоне пёстрых листьев

В парке Нефтяников пруд покрылся льдом, но среди разноцветных листьев, оставшихся в воде, из-подо льда выглядывает... морда красноухой черепахи.



Она вовсе не переселилась в пруд с другого континента, замерзающий водоём стал для черепашки домом из-за людей.

— Красноухие черепахи появляются у нас в прудах только благодаря безответственным частным владельцам, — рассказал заведующий сектором ихтиологии и герпетологии ярославского зоопарка Евгений Захаров. — Люди заводят маленькую милую черепашку, которая постепенно превращается в большую брутальную черепаху и требует большого акватеррариума, мощной фильтрации, УФ-облучения и производит довольно много грязи. Кому-то черепахи просто надоедают, кто-то не может обеспечить должный уход.

Продать в Ярославле взрослую красноухую черепаху нереально — рынок ими пресыщен, даже даром в хорошие руки пристроить очень сложно. Вот и возникает перед хозяином выбор: подвергнуть черепаху эвтаназии или выпустить в ближайший пруд.

— Так многие и поступают, — говорит Евгений Захаров. — И не только у нас в области. Поэтому красноухая черепаха стала обитать по всему земному шару, нанося экосистемам огромный вред. Данные вид может вытеснить и привести к вымиранию местные виды черепах. Кроме того, черепаха всеядна. Она может «выедать» местные редкие виды, а обычные виды сделать редкими. Но в Ярославской области она вряд ли способна нанести большой ущерб, так как обычно они живут один сезон и зиму не переживают, а если и переживут, то размножиться не могут. Поэтому численность их у нас маленькая, встречаются только единичные экземпляры.

Чтобы черепаха пережила зиму на воле, должны быть определённые условия.

— Пруд не должен промерзать до дна, и в воде должно быть достаточно кислорода, — рассказал специалист зоопарка. — В наших же прудах кислорода обычно мало, но если есть участки с открытой не замерзшей водой, то черепаха может выжить.

Ярославцы уже спасли одну красноухую черепаху из пруда в Дзержинском районе. Животное появилось там в начале лета, осенью нашлись люди, готовые помочь несчастной черепашке.

