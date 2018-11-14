Один раз сходить к доктору — и весь сезон спокоен

В ярославские больницы и поликлиники привезли партию вакцины от гриппа. «Совигрипп» предназначен для детей. Всего привезли 104 тысячи доз.



— В этом году планируется привить 102 тысячи детей от 6 месяцев до 18 лет. Детям до года рекомендована двукратная вакцинация, старше — однократная, — рассказала и. о. начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Любовь Лебедева. — Вакцина «Совигрипп» входит в национальный календарь прививок. Ее антигенный состав соответствует всем рекомендациям ВОЗ и комиссии по гриппозным вакцинным и диагностическим штаммам Минздрава России на предстоящий эпидсезон. Вакцина для детей безопасна и не содержит консерванта.



«Совигрипп» легко переносится и повышает сопротивляемость организма не только к гриппу, но и к другим вирусным инфекциям. Противопоказание — аллергическая реакция на куриный белок.







Как родителям привить ребёнка:

обратиться к медработнику в школе или садике;

обратиться в поликлинику рядом со школой или садиком;

обратиться в поликлинику, к которой прикреплены.

Уточнить подробности можно по телефону департамента: (4852) 40-11-74.

В этом году россиян атакуют смертельные штаммы гриппа, к которым у нас нет иммунитета. Как себя обезопасить — советы от ярославского врача-инфекциониста высшей категории.

