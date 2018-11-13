Утепляемся, день будет суровым!

Этот пронизывающий до костей ветер пока не сдаётся. В Главном управлении МЧС по Ярославской области опубликовали экстренное предупреждение на завтра — об усилении ветра.

— По Ярославской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении.



Похожее предупреждение публиковали вчера, но тогда были порывы до 15 метров в секунду. При такой влажности и без снега на улице довольно мерзкая погода. Но терпеть бушующий ветер придется, к счастью, недолго. Уже в среду он стихнет и сбавит обороты раза в два. К выходным и вовсе синоптики Gismeteo.ru обещают небольшой снег. А значит, погода станет мягче.