Каждый камушек волонтёры собственноручно вбивали резиновой киянкой

Жители Рыбинска откопали в центре своего города старинную мостовую. Людям потребовалось больше пяти месяцев, чтобы привести улицу Стоялую к тому состоянию, в котором она находилась много лет назад. Общественники работали даже ночью, чтобы их не арестовали.



Эта интересная история началась с лета. Одна подрядная организация решила отремонтировать дорогу на улице Стоялой. Рабочие уже начинали раскапывать траншеи и готовить современную гранитную плитку, чтобы уложить ею всю улицу. Внезапно трактор откопал древнюю каменную мостовую, по которой когда-то ходили рыбаки и ездили телеги, запряжённые лошадьми. Историческую находку заметил краевед-общественник Алексей Алексашин. Он вместе с единомышленниками решил добровольно заняться раскопкой старинной улицы.

Камни отполированы с одной стороны, потому что много лет по ним ходили наши предки

— Два месяца мы приходили поздним вечером с фонариками и метлами расчищали старинные камни. Прохожим стало интересно, чем мы занимаемся, клад что ли какой ищем. Потихоньку к работе стали подключаться люди. Нас набралось несколько десятков. После нас поддержал заместитель мэра, поэтому подрядная организация, которая как раз ремонтировала ту улицу, не стала нам мешать, а наоборот даже помогла. Когда мы полностью откопали 30-метровый фрагмент старинной дороги, мы начали по камушку разбирать мостовую. Нужно было поднять её до уровня современного тротуара, иначе дорогу бы затапливало, — рассказал краевед-общественник Алексей Алексашин.



Рабочие помогли рыбинцам: чтобы приподнять улицу, они насыпали песчаную подушку. Три месяца активисты по фотографии заново выкладывали камушки на свои прежние места. А чтобы камни плотно лежали между собой, волонтёры присыпали их песком. На этой неделе общественники закончили работы: как раз успели до того момента, когда земля замёрзнет.

Волонтёры принесли даже мельничный жернов, который служил в одном из храмов ступенькой. Теперь он тоже стал частью мостовой

Алексей Алексашин считает, что это возможность сделать что-то полезное для потомков и к тому же сохранить память о своих предках.

— Кстати, это не единственное место в Рыбинске, где сохранилась мостовая, — пишет Ирина Плишина на своей странице в Facebook. — Сохранившийся фрагмент можно увидеть в районе железнодорожных путей у Рыбинского железнодорожного вокзала (по дороге к Егорьевской церкви). Я помню, как до начала девяностых существовала дорога-каменка по пути из Рыбинска в Мышкин (район Черной речки, Еремейцева). Булыжное покрытие, конечно, немилосердно к дамским каблукам и машинам, но ощущения от прогулки по нему очень мощные. Словно смотришь город ногами.