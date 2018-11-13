Теперь липа будет под надёжной охраной

Липе, которой 238 лет, присвоили статус памятника живой природы. Дерево-долгожитель растет в селе Карабиха Ярославского района. Сегодня на церемонию съехались школьники, местные жители, чиновники из правительства Ярославской области и департамента охраны окружающей среды и природопользования, а также представители Совета Федерации РФ. Они установили рядом с липой информационную табличку.



— Липа будет находиться под нашей охраной, новый объект будет учтен при разработке разнообразных экологических образовательных проектов и туристических маршрутов, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.



Сегодня торжественно открыли информационную табличку

Эта липа представляет огромную ценность для экологов, поэтому её занесли в национальный реестр старовозрастных деревьев России.