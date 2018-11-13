Люди заметили, что уток на пруду клюют вороны

Спасательная операция сегодня развернулась в парке Нефтяников — освобождали вмёрзших в лёд птиц.





Вода в пруду уже замёрзла, но местные жители продолжают приходит и подкармливать уток, и те, в свою очередь, и не спешат куда-то улетать. Но сегодня прогуливающиеся по парку люди заметили, что в пруду уток клюют вороны. В парк вызвали спасателей Центра гражданской защиты.

На резиновой лодке спасатели отправились освобождать птиц

— Городские спасатели приехали в парк, обследовав его, пришли к выводу, что вороны клюют уже погибших уток, — рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты Ярославля. — Чтобы избежать возможного распространения инфекции, а также не травмировать психику гуляющих по парку детей, спасатели решили убрать со льда тела погибших уток и передать их для утилизации спецслужбам.





На резиновой лодке спасатели выехали по тонкому льду на середину пруда и собрали останки погибших уток.



— Всего погибли пять птиц, — рассказали в ЦГЗ. — Остальные птицы живы и здоровы.

Пять уток погибли

Похоже, что утки решили не улетать на зиму из Ярославской области. Прошлую зиму птицы пережили в Рыбинске прямо на тротуаре.

