На место быстро приехали сотрудники ГИБДД

В торговом переулке припаркованный «Мицубиси» перекрыл движение троллейбусам. Владелец бросил авто после поворота и ушёл, оставив слишком мало места для того, чтобы транспорт мог проехать. Люди из-за этого были вынуждены мёрзнуть на остановке, а на Комсомольской улице образовался затор.





— Водитель припарковал машину так, что полностью перекрыл движение общественного транспорта, — написала Татьяна Баранова в группе «Жесть Ярославль» и выложила видео.

Горе-водителя бросились обсуждать в соцсетях.





— Не до парковки, когда хочется есть, — написал Антон Смирнов.



— В следующей жизни он будет куском асфальта! — пожелала Одинокая Волчица.



— Судя по марке машины, может, это автоледи за куриными крылышкам в кафе зашла, — предположил Олег Славянинов.

На этом углу на водителей не в первый раз нападает неудержимый голод. Летом уже был случай, когда водитель бросил машину примерно также, решив перекусить.

