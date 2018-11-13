Технику продадут, чтобы рассчитаться с банком

В Ярославской области из-за огромного долга возбудили дело на фирму. Компания занималась тем, что предоставляла строительную технику для строительства. Предприятие по кредитам задолжало почти 21 миллион. Банк обратился в суд и выиграл. Несколько дней приставы ездили разным адресам арестовывать 13 единиц спецтехники, чтобы покрыть долг фирмы перед банком.



— Приставы арестовали грузовые автомобили, экскаваторы и погрузчики, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Руководитель фирмы не пытался препятствовать аресту техники, он к этому времени был за рубежом. Со слов рабочих, директор фирмы после оформления крупного кредита сразу уехал в Америку.



Изъятый транспорт реализуют, чтобы погасить долг перед банком.



В начале недели приставы столкнулись с интересным должником. Мужчина заявил ворвавшимся к нему приставам, что их не существует.

