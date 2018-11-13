«Вызвали помощь из других регионов»: что сейчас происходит на раскуроченном локомотивом переезде

Железнодорожный переезд в посёлке Козьмодемьянск Ярославской области, где вчера с рельсов сошёл локомотив, открыли для проезда автомобилей.



— Машины теперь могут проезжать — никаких преград нет, — рассказал житель посёлка Козьмодемьянск Максим Воробьёв. — Локомотив убрали. Дорогу, которую он разворотил, заделали.



Всю систему железнодорожного переезда уже восстановили

Восстановили железнодорожники и шлагбаум, светофор, а также всю остальную систему переезда. Сейчас рабочие продолжают доделывать некоторые поломки, но в целом всё уже функционирует.



— Полностью ликвидацию последствий ЧП удалось завершить сегодня в полдевятого утра, — рассказали в управлении Северной железной дороги. — Работать пришлось всю ночь. Ресурса одного восстановительного поезда со станции Ярославль-Главный не хватило, вызвали ещё два — из Иванова и Александрова.



Локомотив сошёл с рельсов вчера около полудня. На кадрах видно, что на переезд он вылетел уже не по путям, снес придорожные бетонные столбики и шлагбаум.



— Товарный поезд стоял на путях, и в какой-то момент его электровоз оказался отключённым от питания — тут же разжались тормозные колодки и состав поехал, — рассказал очевидец ЧП Антон Волков. — Локомотив сошёл с рельсов и по инерции заехал на переезд.



Посёлок Козьмодемьянск в итоге оказался разделен для автомобилистов на две части. Пешком можно было обойти съехавший с рельсов локомотив, а вот на машине приходилось объезжать через другой переезд в 15 километрах от места ЧП. Больше всего переживали жители села Курба, у которых нет машин. Ведь маршрутки могли их довезти только до переезда. Но железнодорожники быстро смекнули и пригнали свои автобусы.



— Мы на этом железнодорожном переезде пересаживали пассажиров маршруток на автобусы и довозили до Курбы, — уточнили в управлении СЖД. — Вчера сделали 12 рейсов со всеми остановками и ещё 6 сегодня.



По домам смогли разъехаться все

Полностью железнодорожники устранили все последствия случившегося меньше чем за сутки.

