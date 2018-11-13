Частный дом загорелся в Заволжском районе

Сегодня около двух часов ночи пожар вспыхнул в частном доме на улице Рассветной, 16 на Резинотехнике.



На месте работали шесть пожарных машин и 21 спасатель. Огонь удалось быстро локализовать, а на то, чтобы здание полностью потушить, ушло больше 2,5 часа. Пожар не обошёлся без жертв. В момент возгорания в доме находились два человека.

— В пожаре погибла 68-летняя женщина, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области. — 68-летний мужчина получил ожоги и отправлен в больницу.



Огонь уничтожил кровлю дома на площади 36 квадратных метров.



Пожаром занялись следователи.



— По факту гибели женщины следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области проводится доследственная проверка, — рассказали в следственном управлении СК РФ.



В ночь на понедельник загорелся расселённый дом в Красноперекопском районе. Там не должно было находиться людей, но в здании был мужчина. Он получил ожоги.

