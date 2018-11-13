Страшный вой на всю улицу: в Ярославле пёс просит у людей помощи для раненого друга
13 ноября 2018 10:05
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Ярославцы через соцсети просят помочь двум собакам. Пара животных сегодня утром привлекла внимание жителей Заволжского района. Одна собака лежит на улице Папанина, вторая бегает вокруг и охраняет её.
— На Папанина лежат и просят помощи две собаки, — написали в паблике «Подслушано в Ярославле». — Одну, видимо, сбила машина, вторая находится рядом с ней. Вой стоит страшный. Собаки заглядывают в глаза прохожих, но никто не останавливается. Может кто-нибудь сможет им помочь.
Не все прошли мимо животных, сейчас зоозащитники пытаются к ним подойти, но пёс не подпускает людей к лежащей собаке.
Фото: Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль/Vk.com
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