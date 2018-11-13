Спустя год рыбинец услышал приговор суда

В Ярославской области суд вынес приговор мужчине, который убил своего отца. Целый год следствие собирало доказательства его вины, велись судебные заседания.

Как известно из материалов, 31-летний житель Рыбинска в ноябре прошлого года поссорился со своим отцом в своей квартире на улице Инженерной. Они вместе выпивали. Разгорячённый напитками сын дважды ударил 53-летнего отца ножом в грудь. Он же вызвал отцу скорую, но врачи не смогли спасти мужчину, он умер в больнице.

— Собранные следственным отделом по городу Рыбинску СУ СКР по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — уточнили в ярославском СКР.



Приговор суда пока не вступил в законную силу.