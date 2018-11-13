Жители области предпочитают копить

Ярославцы предпочитают копить деньги, нежели тратить. Так считают в отделении Центробанка по Ярославской области, приводя статистику за октябрь.

— Банковский сектор в Ярославской области сумел привлечь 250,4 млрд рублей, в основном это депозиты физических лиц. Большая часть вкладов (87,3%) открыта в российских рублях, — рассказал управляющий отделением по Ярославской области Владимир Алексеев. — Наши земляки предпочитают сберегательную модель поведения, с начала года вклады населения увеличились на 7,4 млрд рублей.



Только на счетах физических лиц в регионе в настоящее время хранится 198,1 миллиарда рублей. Кстати, тенденция к сбережению, по мнению специалистов Центробанка, проявилась в последние два года.