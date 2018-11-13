И. о. мэра наведался в школьную столовую после жалобы ярославны

И. о. мэра Ярославля Владимир Волков прислушался к жалобе ярославны во время одного из своих походов по городским дворам. Женщина рассказала о плохом питании в школе № 28 во Фрунзенском районе. После чего градоначальник решил устроить показательную проверку учебному заведению.

— Представитель организации «Соцпитания» и директор учебного заведения показали, как организован процесс приготовления, угостили пирожком с чаем, — рассказал о своей проверке Владимир Волков.



Проверка школьной столовой от и. о. мэра

И тут же спросил у ярославцев о других замечаниях и предложениях по школьному питанию. Ответ не заставил себя долго ждать.

— В этом учебном году питание стоит 40 рублей. Ребёнок жалуется, что совсем невкусно. Практически одни каши, не наедается. Из класса питаются девять человек. В прошлом году за 60 рублей было вкусно и достаточно, — рассказала о своей ситуации Ольга Счастливцева.

— Наверное, стоит сделать процесс контроля не единичным случаем и для мэра, а сделать это нормой и для родителей, и для независимых экспертов в том числе. Потому что сейчас в школьные столовые-то их не всегда пустят, — предложил журналист Руслан Маслов. — Тогда будет понятно, что система прозрачная и вопросов к ней у родителей будет гораздо меньше, решаться будут быстрее.

— Учусь в 36 школе, у нас как проверка, так в столовую сразу телевизор вешают, новую посуду ставят, работники столовой одеваются, как на парад. И готовят такое, что мы никогда и не видели, — рассказал в комментариях школьник Михаил Светлов.

Одна мама защитила школьные столовые.

— Вкусы у всех разные, дети — часто избалованные привереды, у самой дочь такая. Но вот пирожные кондитерского цеха соцпитания — это класс, наверное, он единственный, кто сохранил классические рецепты пирожных нашего детства, — поделилась Алла Соколова.