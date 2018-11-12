Женское фортепиано

В центре Ярославля появился новый арт-объект. Его посвятили выдающимся женщинам. На улице Свободы рядом с улицей Чайковского выставили фортепиано, украшенное неоднозначными цитатами: «В темноте все женщины выглядят одинаково», или «Женщины должны стараться делать то же, что пытались делать мужчины».

— Вот и настал тот день, когда я начала реализовывать ещё одну свою давнюю затею — установка арт-объектов по городу, — делится создатель цикла лекториев Ксения Корачун. — Первый объект — фортепиано, посвящённое женщинам, достигшим успеха в различных сферах деятельности. Возможно, вы ознакомитесь с некоторыми фамилиями впервые, и для вас, например, будет открытием узнать такую великую женщину, как Амелию Эрхарт, Грейс Келли и других. Также присутствуют крылатые фразы, которые вы можете заучить и использовать в разговорах с мужчинами.

Автор арт-объекта ждёт мнений об этой установке. А вам нравится?

— Я люблю арт-объекты, и каллиграфия чудесная, в узнаваемом ярославском стиле. Но некоторые цитаты довольно противоречивы, нельзя не признать. Впрочем, я за то, чтобы такое искусство жило и процветало, — высказалась ярославская активистка Александра Яшаркина.

Корпус фортепиано украсили неоднозначными цитатами