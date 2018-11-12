На среднюю зарплату в Ярославле можно позволить себе всё меньше еды.

Ярославльстат посчитал, чего и сколько могут купить на среднюю месячную зарплату жители города. Взяли период с января по август. Эти показатели специалисты сравнили с прошлогодними. Итог, увы, печальный. В этом году на среднюю зарплату ярославцы могут позволить себе намного меньше еды, чем в прошлом году.



Например, в 2017 году на среднюю зарплату можно было купить 86 килограммов говядины, в этом году — 83. Меньше можно выпить и молока: 544 литра вместо 587. В прошлом году на всю зарплату можно было купить 55 килограммов сыра, в этом значительно меньше — 48. Даже макароны и те стали менее доступны: 386 килограммов вместо 399.

Тоже самое происходит с непродовольственными товарами (бензин, одежда), а также стоимостью коммунальных услуг и проезда в общественном транспорте. На всю зарплату в прошлом году можно было 1206 раз прокатиться в автобусе, в этом году — 1159.

Единственные выдающиеся изменения в лучшую сторону коснулись овощей, что может быть связано с сезонностью. Ярославцы могут позволить себе больше капусты (1007 килограммов вместо 897), лука (999 кг вместо 790) и муки (838 кг вместо 800).

В скобках указаны данные 2017 года:



1. Говядина — 83 (86,3) кг.

2. Рыба мороженная — 200 (206,8) кг.

3. Куры охлаждённые — 218,6 (218,2) кг.

4. Творог — 83 (90) кг.

5. Хлеб — 723 (774) кг.

6. Морковь — 606 (714) кг.



Комментарий специалиста

Доцент кафедры экономики ЯрГУ им. Демидова Александр Прохоров:



— Люди беднеют по двум причинам: первая — краткосрочная: падение цен на нефть и газ. Вторая долгосрочная: исчерпание модели экономики 2000-х. Пока эта модель не поменяется, пока люди не займутся бизнесом, не уволят половину чиновников, ничего не изменится. Даже если цены на нефть вернутся к прежним, а это очень маловероятно.