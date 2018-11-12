«Избиение пошло ему на пользу»: замглавы ФСИН нашёл плюсы в пытках заключённых в ярославской колонии
Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко прокомментировал дело бывшего заключённого Евгения Макарова, который стал жертвой пыток в ярославской исправительной колонии. Он назвал происходящее воспитательными методами и даже нашёл в этом плюсы.
— Был такой очень неудобный гражданин, — цитирует Валерия Максименко News.Ru. — Нарушал, нарушал, нарушал. Дошло до того, что его избили. После того как Макарова избили, он не допустил за полтора года ни одного нарушения. Вот тут и верь, пошло ему это на пользу или нет.
При этом Максименко отметил, что не призывает сотрудников ФСИН бить и пытать заключённых и, наоборот, выступает за то, чтобы нарушители закона были наказаны.
Скандал с пытками в ярославской колонии разгорелся, когда в СМИ появилось видео — сотрудники колонии бьют палками по пяткам связанного заключенного Евгений Макарова. Скандал быстро стал международным. И столь громким, что адвокат Макарова заявила — ей угрожают. Юрист даже на некоторое время уезжала из России. Пострадавший в колонии заключённый уже вышел на свободу, а устроивших пытки сотрудников ФСИН ждёт суд.
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