Обнажённые мужчины в одной из сцен поразили неподготовленных зрителей

На сцене первого русского академического театра в эти выходные отгремела гастрольная постановка мастерской Дмитрия Брусникина «Конармия». Спектакль создан по мотивам рассказов Исаака Бабеля и поставлен в очень современном стиле. Настолько, что не все ярославские зрители выдержали. Дело в том, что в спектакле есть сцены, где актёры полностью обнажаются. И бегают по сцене в чём мать родила. После спектакля один из зрителей оставил очень эмоциональный отзыв.

— Есть ли в Ярославле люди, которые, в конце концов, смогут встать на защиту культуры искусства? Есть ли в Ярославле хоть один верующий, который подаст в суд на показавших Богоматерь с голым задом? Мне кажется, театр надо закрывать, мыть с хлоркой и дустом, — высказался в Facebook Геннадий Фёдоров (тут мы даём цитату с «купюрами» — некоторые выражения Роскомнадзор не разрешает публиковать).

Кадр из постановки

Но не все были так критичны.

— Это была «Жжжесть» на сцене «консервативно-классического» Волковского, в которую сначала пытаешься вникнуть и пробовать понять. Потом хочется сбежать из зала, как это сделали некоторые зрители, а в итоге приходит понимание, что это реалии нашего бытия, очень круто переданные «молодой гвардией» поющих, танцующих, обнажающихся, кричащих и «умирающих на сцене» актеров, — оставил свой отзыв Тимур Левашёв. — Это реалии, от которых, на самом деле, увы, никуда не сбежать! Второй бы раз не пошёл, но в первый раз — очень круто.



Много и позитивных откликов.

— Текст «Конармии» идеально подходит для перформанса. Не для фильма, не для традиционного спектакля — а именно для перформанса. Литературная особенность его — в смещении акцента: страшные, эмоционально насыщенные моменты проговариваются «между делом», бытовым языком, зато не имеющие особенного значения описания природы, визуальные зарисовки обыденных моментов усилены стилистическими приёмами, наполнены метафорами. Это коррелирует со свойствами человеческой психики. Человек хочет выкинуть мысли об ужасе из головы, не думать и не чувствовать, чтобы проще было делать то, что требуется. Но мысли и чувства догоняют его потом, при взгляде на «кровавый закат». Именно эта «история избегания чувств момента» переносит нас на позицию героя. Если просто показать описанные события — это всё равно будет сильный рассказ о революции, гражданской войне — но это не будет личной историей человека, действительно бывшего там, — пишет Ira Freeway.

— Каждый видит в спектакле то, что он хочет видеть. Лично я, выбирая спектакли, изначально понимаю, что я увижу на сцене, будь то классика, будь то современное искусство. Я прочитала миллион отзывов, перечитала Бабеля и только потом решилась идти на эту постановку. А те, кто позволяют себе подобные высказывания, видимо, шли просто так, смотреть именно те части тела, которые потом описывают в своих гневных постах. Многие мои друзья и знакомые из других городов завидуют тому количеству постановок и гастролей, которые мы видим, не выезжая за пределы города, по вполне разумным ценам. Спасибо, Волковский, — написала Любовь Кузьмичева.

Но зацепил редакцию отзыв Геннадия Фёдорова. Нестандартную постановку зритель от души покрыл теми частями тела, которые увидел на сцене. Не готов Геннадий к таким «нежданчикам». Может быть, и другие многие не готовы, да признаться стесняются?

Мы решили разобраться — как вообще подготовиться к таким спектаклям, где перед тобой внезапно актёр может скинуть всё до последнего?

Нагота — это инструмент театра

Ирина Плишина, модератор группы «Театральный Ярославль»:



— В этот раз реакция зала была хорошей, на самом деле. Несколько лет назад, когда на сцене ставили «Екатерину Ивановну» (спектакль, где также есть сцены с обнаженной актрисой. — Прим. ред.), зрители вставали и уходили, громко топая, демонстративно хлопая дверью и выговаривая капельдинерам. Теперь всё прошло мягче. Да, «Конармия» — непростое произведение. Оно даже для прочтения сложное. И режиссёр Диденко любит работать аллегориями, символами… Не каждый зритель к этому готов.Как и к обнажённому телу на сцене. Телесность у нас воспринимается остро. Иногда зритель просто не понимает, что театр воспринимает тело лишь как инструмент. Почему не понимает? Зачастую потому, что нет большого зрительского опыта. Нужно здраво оценивать свой зрительский опыт — сколько и каких спектаклей вы видели, готовы ли вы к чему-то, что не вписывается в ваши представления о допустимом. Чем больше этот зрительский опыт, тем гибче восприятие, тем больше человек понимает происходящее на сцене, больше анализирует и спектакль, и свои чувства. Такая «насмотренность» выводит зрителя на новый уровень, помогает проводить внутреннюю работу. Что делать, чтобы понимать такие спектакли? Почитать не только о произведении, но и понять творческую манеру режиссера, чтобы примерно представлять, что увидишь на сцене. Другой вопрос, что не у всякого для этого есть силы, время, желание, люди идут «отдыхать».

И самому Волковскому театру мы тоже задали вопрос: считают ли они необходимым подготовить зрителя к тому, что будет происходить на сцене.

— Действительно, в спектакле «Конармия» были сцены, где актёры обнажаются. И, конечно, нашлось несколько консервативных зрителей, которые возмутились, увидев женские и мужские тела. Что поделать. В репертуаре Волковского театра есть ряд спектаклей классической формы, которые, наверное, этим людям очень понравятся. А современное театральное искусство, пожалуй, им стоит обходить стороной. Уровень режиссуры и художественности в «Конармии» очень высок. Это сильный спектакль, — ответил пресс-секретарь театра имени Волкова Юрий Соболев. — Критики в его адрес от ярославской публики, замечу, мы получили мало. Могу также отметить, что спектакль имеет возрастное ограничение «18+», а обнажённое тело в искусстве не является нарушением каких-либо законов и кодексов.