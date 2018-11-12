Коров подкармливали с балконов

В выходные жители домов на улице Громова смогли развлечься, не выходя из своего двора. Рано утром к ним пришло стадо коров. Животные мирно паслись возле подъездов, разрешали себя гладить и с радостью принимали угощения от местных жителей.

Бурёнки разгуливали по Брагино

— Во двор пришли восемь коров, — рассказала жительница Брагино Ирина Рыбина. — Все с номерками на ушах. Соседи с балкона кормили их яблоками и хлебом, а прохожие фотографировались с ними, гладили животных.





Прохожие фотографировали и гладили коров, рогатые вовсе не возражали

Коровы часов шесть погуляли между домами и также организованно, как и пришли, ушли, видимо, к своему дому.

Коровы решили попастись между домами в Брагино

Недавно в Ярославле хрюша застопорила движение транспорта, развалившись на пешеходном переходе. А на окружной дороге козы бросались под колёса машин.

