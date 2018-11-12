Вероника Кудрявцева живёт в благополучной семье. Родители девочки не находят себе места

В Ярославской области полицейские и волонтёры поискового отряда «Центр-Спас» разыскивают 16-летнюю Веронику Кудрявцеву. Девочка пропала вчера, родственники до сих пор ничего не знают о том, где она может находиться.



- Вероника уехала вчера около половины второго дня из Тутаева в Ярославль, - рассказали волонтёры поискового отряда «Центр-Спас». - Она должна была поехать на автобусе или на маршрутке. Родители уже рассказали всю информацию о своей дочери полицейским, они найдутся, что с ней всё хорошо.



Приметы пропавшей Вероники Кудрявцевой: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темные, крашеные до плеч, глаза карие, носит очки. Была одета в удлиненный пуховик с мехом, чёрный шарф, тёмно-синие джинсы, белые кроссовки с серыми вставками, а ещё она была с рюкзаком тёмно-зелёного цвета.



- Мы просим всех, кто может хоть как-то помочь поискам подростка позвонить на нашу «горячую линию» 8-800-30-19-112 (звонок бесплатный) или в дежурную часть Тутаевского отдела полиции по номеру (48533)7-08-96, - обращаются ко всем волонтёры «Центра-Спас».



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