Водитель легковушки не выжил

В Ростовском районе Ярославской области произошло смертельное ДТП на федеральной трассе. Всё случилось рядом со въездом в Ростов Великий.

Фура «Вольво» с полуприцепом ехала в сторону Москвы, грузовик начало заносить. Полуприцеп вылетел на встречку, где в это время ехал легковой «Фольксваген». За рулём грузовика был 59-летний водитель, в легковушке — 48-летний мужчина. От удара «Фольксваген» выбросило на обочину.

— В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» был госпитализирован, от полученных травм скончался в больнице, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



На место аварии выехали спецслужбы, в том числе следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего 9 ноября в 21:00.