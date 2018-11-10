Подкинул пешехода через капот на большой скорости и скрылся: подробности аварии в Рыбинске

Видео этой аварии попало на уличные камеры. Всё произошло на перекрёстке улиц Плеханова и Луначарского. Двое друзей шли по пешеходному переходу на красный для них свет. В это время по дороге несся «Рено», пытаясь успеть проскочить перед загорающимся красным светом для него.

Один из мужчин успел добежать до тротуара, а второго легковушка сбила на скорости и уехала. Пешехода отбросило в дорожное ограждение.

— Водитель уехал с места ДТП, но его установили сотрудники ГАИ — им оказался 65-летний мужчина, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — В отношении него составлен протокол, по которому суд уже лишил его водительских прав на 1,5 года.

Пострадавший 26-летний парень отделался сильными ушибами и носовым кровотечением. В шоковом состоянии мужчина сам перевернулся и сел сразу после удара. Госпитализация ему, к счастью, не понадобилась.