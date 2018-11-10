Алексей Малютин в центре

В День полиции экс-заммэра Ярославля Алексей Малютин решил рассказать о том, как начиналась его карьера. Ныне депутат муниципалитета впервые избирался в 2012 году, будучи участковым полиции Заволжского района Ярославля. Затем карьера Алексея Малютина пошла в гору: его назначили заместителем мэра, а потом и исполняющим обязанности главы города.

— Дорогие ветераны органов внутренних дел, члены семей, соратники, друзья! Поздравляю с Днём милиции! Горжусь своей службой в Заволжском РОВД, — рассказывает подписчикам в соцсетях Алексей Малютин. — Володя Архипов (самый высокий) прислал недавно фото, которых у меня не было. На них мы ещё такие юные.



Таким был депутат муниципалитета Алексей Малютин (справа) несколько лет назад

Узнали бы депутата?

Недавно Малютин раскритиковал работу нового и.о. мэра Ярославля.