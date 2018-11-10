Алексей Малютин в центре 
Алексей Малютин в центре 

В День полиции экс-заммэра Ярославля Алексей Малютин решил рассказать о том, как начиналась его карьера. Ныне депутат муниципалитета впервые избирался в 2012 году, будучи участковым полиции Заволжского района Ярославля. Затем карьера Алексея Малютина пошла в гору: его назначили заместителем мэра, а потом и исполняющим обязанности главы города. 

— Дорогие ветераны органов внутренних дел, члены семей, соратники, друзья! Поздравляю с Днём милиции! Горжусь своей службой в Заволжском РОВД, — рассказывает подписчикам в соцсетях Алексей Малютин. — Володя Архипов (самый высокий) прислал недавно фото, которых у меня не было. На них мы ещё такие юные.

Таким был депутат муниципалитета Алексей Малютин (справа) несколько лет назад 
Таким был депутат муниципалитета Алексей Малютин (справа) несколько лет назад 
Узнали бы депутата? 
Узнали бы депутата? 

Недавно Малютин раскритиковал работу нового и.о. мэра Ярославля. 