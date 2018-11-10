Поздним вечером в пятницу на трассе в Ярославской области сбили лосёнка. Микроавтобус «Фольксваген-Транспортёр» на скорости ударил животное.
Всё произошло на участке трассы М-8 между Даниловым и Ярославлем. Водитель в темноте не увидел малыша.
— Пассажиры и водитель иномарки не пострадали, — рассказали в соцсетях об аварии.
Лосёнок погиб, а машине предстоит дорогостоящий ремонт. Если бы авария случилась со взрослым животным, последствия могли бы оказаться более трагичными.
Фото: АВТОПРТАЛ76RU/Vk.com, АВТОПРТАЛ76RU/Vk.com
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