Лосёнок погиб

Поздним вечером в пятницу на трассе в Ярославской области сбили лосёнка. Микроавтобус «Фольксваген-Транспортёр» на скорости ударил животное.

Всё произошло на участке трассы М-8 между Даниловым и Ярославлем. Водитель в темноте не увидел малыша.

— Пассажиры и водитель иномарки не пострадали, — рассказали в соцсетях об аварии.

Лосёнок погиб, а машине предстоит дорогостоящий ремонт. Если бы авария случилась со взрослым животным, последствия могли бы оказаться более трагичными.