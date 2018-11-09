Вода из колодца течёт целыми днями

Жители Фрунзенского района рассказали сегодня корреспондентам 76.ru о своей проблеме — там подтапливает многоквартирный дом.



— С торца дома № 70 по проспекту Фрунзе из водораспределительного колодца уже месяц сильным потоком течёт вода, — рассказали местные жители. — Подтапливается дом и так построенный на болоте, переполнена ливневая система, и при заморозках вода обрушится на тротуар. Но самое страшное — это бездействие коммунальщиков. Неоднократно поступающие звонки в аварийную службу Фрунзенского района, Водоканал и мэрию абсолютно тщетны.



В мэрии же говорят, что о проблеме сегодня услышали впервые. Пообещали принять меры.



— Обращений об этом к нам не поступало, — рассказали в администрации Фрунзенского района. — Колодец является собственностью частного домовладения. Водоканал выдал предписание об устранении утечки собственнику.



Не дошли до городских властей и жалобы родителей детского сада, где уже полгода воняет канализацией и случаются кишечные инфекции.

