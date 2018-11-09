В выходные будет прохладно, но солнечно

На Ярославль надвигается похолодание. В выходные дни, благодаря усилению и без того мощного антициклона, морозный воздух из Сибири распространится на центральные регионы европейской части России. В Ярославле заметно похолодает, среднесуточная температура воздуха уверенно опустится ниже нулевой отметки.



— В субботу будет ещё облачно, с моросью и туманом, с температурой +1… +4 °C. В воскресенье атмосферное давление резко повысится до 772 мм рт. ст., облака исчезнут, появится солнце. Температура в дневные часы будет около 0 °C, а в ночь на понедельник понизится до -5… -8 °C, — прогнозируют синоптики центра «Фобос»..



Предварительный прогноз на ноябрь показывает, что резких морозов после затянувшейся осени ждать тоже не стоит. Погода медленно перейдёт в температурный режим около нуля, изменяясь от небольшого плюса в минус до самого декабря.

