Водитель дал по газам и врезался в припаркованное авто

В Рыбинске во дворе дома 24 на улице Моторостроителей произошло ДТП. Выходку пьяного мужчины сняли камеры наблюдения.



Мужчина долго пытался завести свою «Тойоту», ходил вокруг, пошатываясь. Чуть не снёс проходящую мимо бабушку. Как только авто завелось, водитель на большой скорости начал выруливать из двора. Конечно, промахнулся и зацепил припаркованную KIA. Но это его не остановило — водитель умчался. А потом почему-то решил вернуться. Как только мужчина вышел из машины, прохожий вынул ключи от авто из замка зажигания. Водитель полез отстаивать свои права с кулаками, но тут подъехала машина полиции. Бунтующего водителя скрутили и увезли, а брошенную посреди двора машину забрал эвакуатор.

— Мужчина был в состоянии опьянения, — рассказали в пресс-службе полиции.



Пользователи соцсетей обсуждают выходку водителя.

— Даже машина не хотела заводиться, чуяла беду, — написал Дмитрий Протченко в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Дешевле было бы на такси, а так 30 тысяч рублей, плюс пешеход на полтора года, и соседу машинку подшаманить. Красава.

— Красивое появление сотрудников, как в кино, — прокомментировала видео Анастасия Смирнова.

— Очень страшно, что это не фильм, а жизнь, — написала Валентина Галанина.