Афиша 76.ru: слушаем алкохардкор, идём на фестиваль чирлидинга и пишем географический диктант

Осенью в Ярославле каждые выходные наполнены событиями

Гастроли московского театра



В Ярославле приезжают актёры из Москвы. На сцене Волковского покажут сразу два спектакля театра «Практика». Сегодня на камерной сцене зритель увидит спектакль участием выпускников-актёров МХАТа «Это тоже я. Вербатим». Они собрали реальные истории самых разных людей, вследствие чего получился «срез» российского общества глазами двадцатилетних. А уже завтра на большой сцене ярославцам покажут спектакль «Конармия», созданный Максимом Диденко, одним из ведущих современных режиссёров России.



— В основе сюжета — одноимённый цикл рассказов Исаака Бабеля о реалиях и жестокости времён Гражданской войны. Пластический спектакль назван журналом Snob одной из важнейших премьер сезона, — написали на сайте Волковского театра.



Где: театр имени Фёдора Волкова, площадь Волкова, 1.

Когда: 9 ноября в 20:00 и 10 ноября в 18:00.

Почём: от 200 рублей.



Выставка работ Анатолия Фоменко



Работы Анатолия Фоменко неоднократно экспонировались в России и за рубежом, и впервые они будут представлены ярославскому зрителю. Выставка объединяет 80 графических работ автора «Новой хронологии», в том числе иллюстрации к книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Посетить выставку можно до 20 декабря.



Где: Музей современного искусства, ул. Чайковского, 23а.

Когда: ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме вторника.

Почём: от 100 рублей.



Концерт группы The Hatters

Уже сегодня яркие представители алкохардкора выступят в Ярославле. Группа The Hatters устроит большой сольный концерт. В творчестве коллектива — смешение стилей, а каждое выступление — театральное действо «Лицедеев» с русско-цыганским уклоном.

Молодёжная группа уже успела выпустить три альбома. Выступления The Hatters собирают тысячные залы, а песни попадают в эфиры ведущих радиостанций.



Где: клуб «Китайский летчик Джао Да», Крестьянский проезд, 7.

Когда: 9 ноября в 19:00.

Почём: от 900 рублей.



Танцевальная музыка «живьём»

Концерт живой музыки

В эту субботу прямиком из культурной столицы к нам приезжает Aleksander Ronin. Roninbeat — одна из популярных электронных групп, играющих танцевальную музыку «живьем» — шаманы каменных джунглей, идущие и ведущие своей тропой. Где при любом количестве публики они остаются все теми же близкими друзьями, щедро дарящими тепло всем вокруг. Им рады на Сахалине, им рады в Германии и Финляндии. Ходить на их концерты приятно уже только от того, что каждое выступление группы по-своему уникально и наполнено сюрпризами. Их живой перформанс — это то, ради чего все когда-то было задумано.



Когда: 10 ноября с 23:00 до 07:00.

Где: бар Zeppelin, Трефолева, 24а.

Почём: вход до полуночи бесплатный, с 00:30 — 300 рублей.

Всероссийский фестиваль по чирлидингу



В это воскресенье в Ярославле пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс «Студенческая Cheer Dance Show Лига». На большой сцене встретятся двенадцать лучших команд чирлидинга со всей России и будут соревноваться в мастерстве и ловкости. Успейте взять бесплатные пригласительные билеты в ЯрГУ им. Демидова по адресу: улица Советская, дом 14. Кабинет 106а.



Где: КЗЦ «Миллениум», Которосльная набережная, 53.

Когда: 11 ноября в 17:00.

Почём: бесплатно, по пригласительным.



Лекторий человека с самым известным голосом в Ярославле

Андрей Алексеев

Андрей Алексеев — создатель киноклуба «Нефть», профессиональный радиоведущий, обладатель популярного рекламного голоса и автор видеоблога «Голос Ярославля». На встрече в рамках «Лектория» гости смогут узнать больше об Андрее как о «человеке разумном»: с его мечтами и желаниями, ошибками, разочарованиями, трудностями на пути к успеху, страхами и философией жизни.

Когда: 11 ноября, 19.00

Где: лофт-пространство Space ship, ул.Свободы, 34Е,2 этаж

Бесплатно

Концерт от главного органиста кафедрального собора в Австрии

Органист Иван Кристиан

Кристиан Иван — главный органист кафедрального собора в городе Грац (Австрия), лауреат международных конкурсов. Он приедет с концертом в Ярославскую филармонию и сыграет на огромном органе, расположенном в зале филармонии. Иван исполнит произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, А. Хайлера и Ф. Шмидта.



Когда: 11 ноября в 18:00.

Где: Ярославская филармония.

Почём: 200 рублей.

Географический диктант

Один из самых интересных диктантов

Насколько хорошо вы знаете нашу планету? Проверьте себя на географическом диктанте, который устраивает Русское географическое общество ежегодно с 2015 года.



В этом году в Ярославле диктант пройдёт в университете им. Демидова по адресу: улица Кирова, 8/10 (2 корпус ЯрГУ) на 2 этаже в кабинете 202. Зарегистрироваться в качестве участника возможно по электронной почте Написать письмо или в день проведения диктанта на площадке. С собой нужно взять паспорт.



Когда: 11 ноября с 11:00.

Бесплатно.

Концерт легенды

Уже на следующих выходных, 17 ноября, в Вятском с единственным концертом выступит легенда отечественного кино, певица и народная артистка РСФСР Лариса Голубкина.

Прирожденный талант, умение петь и танцевать обеспечили ей шумный успех на сцене. Молодую артистку заметили сразу. Её, студентку-второкурсницу, пригласили играть главную роль в фильме «Гусарская баллада», созданного к 150-летию исторического события. Лариса не только с блеском сыграла девушку, переодевшуюся в корнета, чтобы участвовать в Отечественной войне, но и сама феноменально исполнила все вокальные партии своей героини, обеспечив народную любовь к тогда еще неизвестной артистке. С тех пор фильмография Ларисы Голубкиной пополнилась множеством других ролей: «Трое в лодке, не считая собаки», «Солдат и Ева» (Ева), «Ренальдо идет в бой» (Анжелика), «Закон вечности» (Мари), «Освобождение» (Зоя) и другие.

Лариса выступит на камерной сцене села Вятского с программой «Вечер русского романса». В этот день прозвучат любимые всеми старинные романсы и песни из кинофильмов. После концерта автограф- и фотосессия. В завершение вечера — фуршет.



Когда: 17 ноября в 16.00.

Почём: 1000 рублей