Осенью в Ярославле каждые выходные наполнены событиями 
Осенью в Ярославле каждые выходные наполнены событиями 

Гастроли московского театра

В Ярославле приезжают актёры из Москвы. На сцене Волковского покажут сразу два спектакля театра «Практика». Сегодня на камерной сцене зритель увидит спектакль участием выпускников-актёров МХАТа «Это тоже я. Вербатим». Они собрали реальные истории самых разных людей, вследствие чего получился «срез» российского общества глазами двадцатилетних. А уже завтра на большой сцене ярославцам покажут спектакль «Конармия», созданный Максимом Диденко, одним из ведущих современных режиссёров России.

Афиша 76.ru: слушаем алкохардкор, идём на фестиваль чирлидинга и пишем географический диктант

— В основе сюжета — одноимённый цикл рассказов Исаака Бабеля о реалиях и жестокости времён Гражданской войны. Пластический спектакль назван журналом Snob одной из важнейших премьер сезона, — написали на сайте Волковского театра.

Где: театр имени Фёдора Волкова, площадь Волкова, 1.

Когда: 9 ноября в 20:00 и 10 ноября в 18:00.

Почём: от 200 рублей.

Выставка работ Анатолия Фоменко

Афиша 76.ru: слушаем алкохардкор, идём на фестиваль чирлидинга и пишем географический диктант

Работы Анатолия Фоменко неоднократно экспонировались в России и за рубежом, и впервые они будут представлены ярославскому зрителю. Выставка объединяет 80 графических работ автора «Новой хронологии», в том числе иллюстрации к книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Посетить выставку можно до 20 декабря.

Где: Музей современного искусства, ул. Чайковского, 23а.

Когда: ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме вторника.

Почём: от 100 рублей.

Концерт группы The Hatters

Афиша 76.ru: слушаем алкохардкор, идём на фестиваль чирлидинга и пишем географический диктант

Уже сегодня яркие представители алкохардкора выступят в Ярославле. Группа The Hatters устроит большой сольный концерт. В творчестве коллектива — смешение стилей, а каждое выступление — театральное действо «Лицедеев» с русско-цыганским уклоном.

Молодёжная группа уже успела выпустить три альбома. Выступления The Hatters собирают тысячные залы, а песни попадают в эфиры ведущих радиостанций.

Где: клуб «Китайский летчик Джао Да», Крестьянский проезд, 7.

Когда: 9 ноября в 19:00.
Почём: от 900 рублей.

Танцевальная музыка «живьём»

Концерт живой музыки
Концерт живой музыки

В эту субботу прямиком из культурной столицы к нам приезжает Aleksander Ronin. Roninbeat — одна из популярных электронных групп, играющих танцевальную музыку «живьем» — шаманы каменных джунглей, идущие и ведущие своей тропой. Где при любом количестве публики они остаются все теми же близкими друзьями, щедро дарящими тепло всем вокруг. Им рады на Сахалине, им рады в Германии и Финляндии. Ходить на их концерты приятно уже только от того, что каждое выступление группы по-своему уникально и наполнено сюрпризами. Их живой перформанс — это то, ради чего все когда-то было задумано.

Когда: 10 ноября с 23:00 до 07:00.

Где: бар Zeppelin, Трефолева, 24а.

Почём: вход до полуночи бесплатный, с 00:30 — 300 рублей. 

Всероссийский фестиваль по чирлидингу

Афиша 76.ru: слушаем алкохардкор, идём на фестиваль чирлидинга и пишем географический диктант

В это воскресенье в Ярославле пройдёт Всероссийский фестиваль-конкурс «Студенческая Cheer Dance Show Лига». На большой сцене встретятся двенадцать лучших команд чирлидинга со всей России и будут соревноваться в мастерстве и ловкости. Успейте взять бесплатные пригласительные билеты в ЯрГУ им. Демидова по адресу: улица Советская, дом 14. Кабинет 106а.

Где: КЗЦ «Миллениум», Которосльная набережная, 53.

Когда: 11 ноября в 17:00.
Почём: бесплатно, по пригласительным.

Лекторий человека с самым известным голосом в Ярославле

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Андрей Алексеев — создатель киноклуба «Нефть», профессиональный радиоведущий, обладатель популярного рекламного голоса и автор видеоблога «Голос Ярославля». На встрече в рамках «Лектория» гости смогут узнать больше об Андрее как о «человеке разумном»: с его мечтами и желаниями, ошибками, разочарованиями, трудностями на пути к успеху, страхами и философией жизни. 

Когда: 11 ноября, 19.00
Где: лофт-пространство Space ship, ул.Свободы, 34Е,2 этаж
Бесплатно

Концерт от главного органиста кафедрального собора в Австрии

Органист Иван Кристиан
Органист Иван Кристиан

Кристиан Иван — главный органист кафедрального собора в городе Грац (Австрия), лауреат международных конкурсов. Он приедет с концертом в Ярославскую филармонию и сыграет на огромном органе, расположенном в зале филармонии. Иван исполнит произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, А. Хайлера и Ф. Шмидта.

Когда: 11 ноября в 18:00.

Где: Ярославская филармония.

Почём: 200 рублей.

Географический диктант

Один из самых интересных диктантов 
Один из самых интересных диктантов 

Насколько хорошо вы знаете нашу планету? Проверьте себя на географическом диктанте, который устраивает Русское географическое общество ежегодно с 2015 года. 

В этом году в Ярославле диктант пройдёт в университете им. Демидова по адресу: улица Кирова, 8/10 (2 корпус ЯрГУ) на 2 этаже в кабинете 202. Зарегистрироваться в качестве участника возможно по электронной почте Написать письмо или в день проведения диктанта на площадке. С собой нужно взять паспорт.

Когда: 11 ноября с 11:00.

Бесплатно.

Концерт легенды

Афиша 76.ru: слушаем алкохардкор, идём на фестиваль чирлидинга и пишем географический диктант

Уже на следующих выходных, 17 ноября, в Вятском с единственным концертом выступит легенда отечественного кино, певица и народная артистка РСФСР Лариса Голубкина

Прирожденный талант, умение петь и танцевать обеспечили ей шумный успех на сцене. Молодую артистку заметили сразу. Её, студентку-второкурсницу, пригласили играть главную роль в фильме «Гусарская баллада», созданного к 150-летию исторического события. Лариса не только с блеском сыграла девушку, переодевшуюся в корнета, чтобы участвовать в Отечественной войне, но и сама феноменально исполнила все вокальные партии своей героини, обеспечив народную любовь к тогда еще неизвестной артистке. С тех пор фильмография Ларисы Голубкиной пополнилась множеством других ролей: «Трое в лодке, не считая собаки», «Солдат и Ева» (Ева), «Ренальдо идет в бой» (Анжелика), «Закон вечности» (Мари), «Освобождение» (Зоя) и другие. 

Лариса выступит на камерной сцене села Вятского с программой «Вечер русского романса». В этот день прозвучат любимые всеми старинные романсы и песни из кинофильмов. После концерта автограф- и фотосессия. В завершение вечера — фуршет.

Когда: 17 ноября в 16.00.

Почём: 1000 рублей