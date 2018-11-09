Евгений Примаков призывает своих коллег по думе поддержать идею и «прошерстить» пенсионный фонд

Депутат Государственной думы России Евгений Примаков выступил с инициативой проверить Пенсионный фонд России и призвал своих коллег поддержать эту идею.



— Нужно добиться полного аудита Пенсионного фонда России, — написал депутат на своей странице в Facebook. — Именно Госдума может инициировать через счётную палату такую проверку. Я помню, что говорил президент про «дворцы» ПФР. И пусть спасённые деньги не закроют дефицита и не покроют затрат и на неделю, но президент говорил о том, что такие неэффективные затраты недопустимы. Особенно в контексте изменений в пенсионном законодательстве. Я голосовал за изменения, которые повышают пенсии — но поставил себе условие, что мой голос идёт авансом и нам нужно добиться гораздо большего. Для начала — аудит. Не отчёт счётной палаты по расходованию средств за год, а настоящий due diligence — от и до. Там, думаю, много чего удивительного найдётся — так и надо. Наши деньги — мы хотим знать, как они тратятся. Это требование необходимо выполнить с точки зрения морали и этики.



Ранее о ненужности пенсионного фонда говорил депутат муниципалитета Дмитрий Петровский. Именно он запустил в интернете волну обсуждений на эту тему, когда заявил, что пенсии по старости в России нужно отменить.



— Мой вопрос услышали и в Государственной думе, — говорит Петровский. — «Где деньги, Зин?». Точнее — где деньги, ПФР? И депутат от «Единой России» — поверьте — это не значит, что он против людей, почти все мы пришли для работы и для работы ради народа. И мы работаем. Пусть не все готовы к резким словам и действиям. Но «Единая Россия» единственная партия, которая реально может ставить вопросы. Работаем, братья. Наш президент задал вопрос о роскоши ПФР, надо с этой роскошью разобраться. И разберемся.



Тему «дворцов» ПФР затронул президент России Владимир Путин в своем телеобращении, когда комментировал предложения продать часть госсобствености, например, все здания пенсионного фонда, включая его региональные отделения.



— Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами, — отметил он. — Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 миллиардов рублей.

