Депутатам предстоит принять непростой бюджет

В Ярославской области началось обсуждение бюджета региона на 2019 год. Это главный финансовый документ, по которому мы будем жить в следующем году. Предварительные параметры уже известны: губернатор предложил бездефицитный проект бюджета с доходами и расходами в 65,343 миллиардов рублей. В прошлом году депутаты приняли бюджет с доходами и расходами в 59 миллиардов, по факту, правда, расходы оказались выше — 60 миллиардов.

На чём ярославский бюджет получит дополнительные миллиарды, пока до конца непонятно. По прогнозным документам налоговые поступления в 2019 году даже снизятся, но составят по-прежнему самую большую долю в доходах — 36,2 миллиарда рублей. Из них деньги ярославцев (налог на доходы физических лиц) — 17,261 миллиарда рублей. Остальные налоговые доходы придут с налога на прибыль организаций, налогов на товары и услуги, акцизов на пиво (7,35 миллиарда рублей),

Зато уже определились, как будут тратиться эти деньги: