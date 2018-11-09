Депутатам предстоит принять непростой бюджет 
Депутатам предстоит принять непростой бюджет 

В Ярославской области началось обсуждение бюджета региона на 2019 год. Это главный финансовый документ, по которому мы будем жить в следующем году. Предварительные параметры уже известны: губернатор предложил бездефицитный проект бюджета с доходами и расходами в 65,343 миллиардов рублей. В прошлом году депутаты приняли бюджет с доходами и расходами в 59 миллиардов, по факту, правда, расходы оказались выше — 60 миллиардов. 

На чём ярославский бюджет получит дополнительные миллиарды, пока до конца непонятно. По прогнозным документам налоговые поступления в 2019 году даже снизятся, но составят по-прежнему самую большую долю в доходах — 36,2 миллиарда рублей. Из них деньги ярославцев (налог на доходы физических лиц) — 17,261 миллиарда рублей. Остальные налоговые доходы придут с налога на прибыль организаций, налогов на товары и услуги, акцизов на пиво (7,35 миллиарда рублей), 

 Зато уже определились, как будут тратиться эти деньги: 

  • 18,8 миллиарда рублей предлагают выделить на образование и молодёжную политику; 
  • 11,08 миллиарда рублей на социальную поддержку (выплаты, компенсации);
  • 9,97 миллиарда рублей на здравоохранение;
  • 7,3 миллиарда рублей на управление финансами (в том числе обслуживание госдолга, верхний предел которого увеличили еще на 2 миллиарда);
  • 5,89 миллиарда рублей выделят на дороги и транспорт;
  • 1,68 миллиарда на культуру и туризм;
  • 1,59 миллиарда на сельское хозяйство;
  • 100 миллионов рублей предлагают отправить в резервный фонд Ярославской области на случай ЧП и стихийных бедствий. 