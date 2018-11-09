«Аромат канализации и кишечные инфекции»: в ярославском детском саду под пищеблоком текут нечистоты

Родители воспитанников брагинского детского сада № 55 пожаловались на бездействие властей, которые закрывают глаза на их беду.



— Детям приходится дышать ароматом канализации, — говорят они. — Кишечные инфекции случаются периодически, думаю, связь между этим прямая. И длится всё это уже почти полгода.



Дело в том, что в подвале детского сада под пищеблоком скапливается жидкость из канализации. Родители слазили в подвал и заявили — трубы давно сгнили и протекают.



— Нечистоты скапливаются, а потом испаряются и поднимаются из подвала в сам садик, — уверены родители. — Особенно это стало заметно, когда дали отопление.



Городские власти говорят, что родители приукрашивают происходящее, а также отрицают, что к ним поступали от них жалобы.



— В этом году от родителей детского сада № 55 не было ни одного обращения, — сказали в управлении образования мэрии Ярославля. — 1 ноября там в результате засора в колодце, принадлежащем «Водоканалу», произошло подтопление подвального помещения. Оперативно была вызвана аварийная бригада, которая произвела прочистку колодца. Дезинфекцию подвала провели в три выходных дня, когда детей не было в садике.



Родителей такая дезинфекция не устроила, они продолжают говорить о том, что проблема до сих пор не решена.



— Дверь в пищеблок пришлось закрыть, открыли другую, чтоб запах выветрить, — говорят они.



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