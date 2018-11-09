Сразу два крупных пожара за ночь в Ярославле: горели центр и Брагино

Сразу два крупных пожара случилось этой ночью в Ярославле. В 23:15 загорелась квартира в десятиэтажном жилом доме № 5 на улице Строителей. На место выехала бригад пожарных. 25 человек личного состава справились со стихией за пару минут.



— В результате пожара уничтожена мебель на площади 10 квадратных метров и травмирован 55-летний мужчина. Он был передан медикам. Причины пожара устанавливаются, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.



Спустя пару часов в центре Ярославля загорелся ещё один дом. Старинная двухэтажная постройка вспыхнула около часа ночи. К счастью, в этот момент в этом доме на улице Собинова никто не проживал — он давно уже расселен.



— Всего к ликвидации пожара привлекались 30 человек личного состава и 7 единиц техники. В 02:33 объявлена полная ликвидация, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.



Пожар полностью уничтожил крышу на площади 400 квадратных метров. Почему загорелся дом, выясняют.



В Ярославле горят дома, а в Рыбинске — машины. Причём они горят не сами по себе: их намеренно кто-то поджигает. На этот раз сожгли иномарку у молодой семьи.