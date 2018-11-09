Ярославцы рассказали, чего им не хватает на Волжской набережной
9 ноября 2018 06:22
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На Волге в центре Ярославля развернулась стройка: в дно вбивают сваи. Оказалось, сюда планируют привезти ресторан-дебаркадер. Ярославцы неоднозначно восприняли новость.
76.ru спросил жителей города, чего им не хватает на Волжской набережной. Так, больше 77% участников опроса считают, что ничего добавлять набережной не нужно, на ней и так достаточно всего. А вот 12% ярославцев думают, что на Волжской набережной как раз не хватает ресторана. Еще 6,8% проголосовали за гостиницу. А некоторые предложили свои варианты, например, организовать лофт-пространство для молодёжи.
Фото: Елена Вахрушева
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