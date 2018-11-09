На Волге в самом центре города развернулась стройка

На Волге в центре Ярославля развернулась стройка: в дно вбивают сваи. Оказалось, сюда планируют привезти ресторан-дебаркадер. Ярославцы неоднозначно восприняли новость.

76.ru спросил жителей города, чего им не хватает на Волжской набережной. Так, больше 77% участников опроса считают, что ничего добавлять набережной не нужно, на ней и так достаточно всего. А вот 12% ярославцев думают, что на Волжской набережной как раз не хватает ресторана. Еще 6,8% проголосовали за гостиницу. А некоторые предложили свои варианты, например, организовать лофт-пространство для молодёжи.