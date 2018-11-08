Сказочный маршрут: ярославцы раскритиковали и. о. мэра за нововведения на дорогах

Месяц назад постановлением и. о. мэра Ярославля Владимира Волкова на площади Юности ввели одностороннее движение. Оно коснулось проезда по Республиканской улице и параллельному проезду вдоль зданий кафе: от дома № 27 на улице Свободы до дома № 14 на улице Салтыкова-Щедрина. Новую схему за месяц успели распробовать ярославские водители.

Сейчас движение разрешено только по красной стрелке

— Вот теперь водители с Республиканской не будут увеличивать пробку в центр, а поедут в обратную сторону. Правда, при этом они будут годами ждать, пока их пропустят у «Сказки», — высказался председатель ярославского отделения федерации автовладельцев России Темур Абдуллаев. — Все ещё не уверен, что это решение позволяет ускорить и упростить движение.

— Как человека часто там проезжающего, мне казался бы односторонний проезд более симпатичным в обратную сторону, то есть по часовой стрелке, а не против нее, как запланировали, — считает директор ярославского джаз-центра Игорь Гаврилов.

Кстати, к изменениям ярославцы не привыкли настолько, что продолжают ездить по-старому, несмотря на знаки.